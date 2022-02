Guerre en Ukraine : les Polonais accueillent les réfugiés ukrainiens, au nom de leur histoire commune

Dans une gare non loin de la frontière, un train a été affrété pour se rendre en Ukraine et y chercher des blessés si nécessaire. Les quelques wagons ont été équipés de lits et de matériel médical. En attendant, des volontaires s’affairent pour apporter l’aide aux réfugiés : nourriture, vêtements et surtout des dizaines de propositions de transport et d’hébergement venues de tout le pays.

Au cours de l’histoire, cette zone frontalière a changé de main plusieurs fois. Des villes autrefois autrichiennes, ont été polonaises avant de rejoindre l’Union soviétique d’abord et l’Ukraine ensuite. La mémoire de cela est restée, c’est ce que nous explique Andrej, rencontré en rue : "Presque tout le monde a de la famille ou des ancêtres ukrainiens. Dans cette région, il y a beaucoup de monde dont les familles sont divisées entre la Pologne et l’Ukraine. De nombreuses personnes ont de la famille près de la frontière. On a des amis là aussi".

Les Polonais vivant près de la frontière se rassemblent le soir pour manifester contre l’invasion russe de l’Ukraine, mais aussi pour décider des moyens à mettre en œuvre pour aider ces sortes de parents qui parlent une autre langue.