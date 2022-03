Guerre en Ukraine : les pétroliers russes désactivent la localisation pour éviter les sanctions

Les pétroliers russes limitent de plus en plus leurs données de localisation. Selon des experts, cela pourrait être une manœuvre pour éviter les sanctions infligées à l'économie russe depuis l'invasion de l'Ukraine. Cela leur permettrait notamment de pouvoir transférer leur cargaison vers des navires non sanctionnés, le tout sans être vus.

Au cours de la semaine dernière, au moins 33 navires ont désactivé les équipements qui permettent de transmettre la localisation, indique le spécialiste israélien d'analyse de données maritimes Windward. C'est plus de deux fois plus que la moyenne hebdomadaire habituelle.