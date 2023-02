Guerre en Ukraine : les pays de l’Otan ont fourni pour 112 milliards d’euros d’aides à l’Ukraine

Depuis le début de l’invasion russe il y a près d’un an, les 30 pays membres de l’Otan ont fourni environ 112 milliards d’euros d’aides militaires, humanitaires et financières à l’Ukraine, a déclaré mercredi à Washington le secrétaire général de l’Otan, lors d’une rencontre avec le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Jens Stoltenberg a également souligné que les États-Unis, en tant que plus grand pays allié, jouent un rôle prépondérant dans ces aides, précisant toutefois que les nations européennes et le Canada ont renforcé leur soutien. Ils forment ensemble plus de la moitié de l’appui envers l’Ukraine, qui se compose notamment de chars, de systèmes modernes de défense aérienne, ainsi que d’autres équipements militaires.

Cependant, selon le Norvégien, il ne faut pas s’arrêter là. "Malheureusement, nous ne voyons aucun signe indiquant que la Russie se prépare à la paix", a-t-il affirmé, avant de poursuivre. "Au contraire : Moscou se prépare à de nouvelles offensives militaires. C’est pourquoi nous devons continuer à fournir des armes dont l’Ukraine à besoin pour récupérer son territoire et survivre en tant que pays souverain."