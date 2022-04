Guerre en Ukraine : Les Pandora Papers démontrent que des oligarques russes échappent aux sanctions grâce à des sociétés écrans

Suite à l’invasion russe en Ukraine et dans la foulée des sanctions financières prises contre des personnalités liées au pouvoir russe, le Consortium international de journalistes d’investigation ICIJ publie de nouvelles informations sur des sociétés écrans liées à des oligarques russes.

Le Consortium de journalistes d’investigation ICIJ a collecté des informations, issues de cinq fuites de données précédentes, sur plus de 11.000 sociétés de type "boîtes aux lettres" et d’autres constructions écrans liées à la Russie.

Parmi les fuites de données, celle des Pandora Papers, soit une fuite de près de 12 millions de documents relayée en octobre dernier et faisant état de fraude et évasion fiscales, permet de mettre en évidence l’existence de près de 3700 sociétés dans des paradis fiscaux, cachant plus de 4400 Russes. Cela représente 14% de toutes les entreprises qui apparaissent dans les Pandora Papers. Aucun autre pays ne compte autant de personnes citées dans ces documents.

Cet énorme entrelacs de constructions écrans rend extrêmement difficile pour les banques, les entreprises occidentales et les autorités de cartographier la fortune complète des centaines de Russes visés par les sanctions.

Dans les Pandora Papers, le consortium ICIJ a découvert 163 structures, principalement dans les îles Vierges britanniques et Chypre, derrière lesquelles se cachent des politiciens russes – parlementaires et (ex-) ministres notamment. Plus de 45 oligarques russes apparaissent dans les Pandora Papers, dont au moins 12 sont visés par les récentes sanctions. Il s’agit de patrons, de banquiers et de milliardaires proches de Poutine.