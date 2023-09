Guerre en Ukraine : les ondes sismiques étudiées pour déterminer objectivement le nombre d’explosions

Pasquale Nardone nous dresse le compte-rendu d’un article publié dans la revue Nature ce 30 août, par Ben Dando, chef de section de NORSAR en Norvège, une fondation de recherche indépendante spécialisée en sismologie, en surveillance sismique, ainsi qu’en surveillance sonore sur les infrasons. Les infrasons sont ces sons que l’on n’entend pas, parce que les fréquences sont trop basses, en dessous de 20 Hertz, mais qui sont pourtant des signatures spécifiques pour certaines explosions.

Il est bien sûr possible de pratiquer une surveillance sismique via des images satellitaires, fournies par exemple par Maxar Technologies, des images dont la précision est de 30 centimètres par pixel. Mais la difficulté est que ces images coûtent très cher et que, comme les satellites se déplacent, elles ne nous arrivent pas en temps réel. Si le temps est mauvais, il faut avoir recours à d’autres techniques, comme les images radar, plus compliquées à utiliser.

Enfin, les images peuvent être manipulées, transformées pour véhiculer un message politique donné, en fonction du pays qui livre ces images.

Le chercheur Ben Dando a donc décidé d’utiliser, dans le cadre de la guerre en Ukraine, les données sismiques que fournissent les explosions et les vibrations sonores dans l’air.