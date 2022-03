Guerre en Ukraine : les militaires belges ont pris leurs quartiers pour l'Otan en Roumanie

"L'ambiance est bonne", assure Sylvain du 1/3 Bataillon de Lanciers de Marche-en-Famenne. Notamment grâce au Wifi installé dans les tentes qui permet de garder le contact avec la famille et qui, ici, ne pose pas de problème. Dans les chambrées, le sourire est en effet de mise. Les parties de Uno, les consoles de jeux voire une housse de couette Bob l'Eponge ne laissent aucun doute quant au fait que, pour la plupart, il s'agit de la première mission de cette ampleur.

"C'est vrai que c'est un endroit spécial, c'est un peu tendu quand on pense qu'on est tout près de la frontière. On espère qu'il n'y aura pas de débordement de la part des Russes", poursuit Sylvain. "On ne pense pas que ça peut se passer, mais on est là pour ça."

"Pour l'instant la guerre n'est qu'en Ukraine et nous sommes en Roumanie", relativise le sergent Melik, chef de section d'appui originaire d'Amay. "C'est très difficile d'imaginer la suite, mais on est prêts à tout."