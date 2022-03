Guerre en Ukraine : les messages de soutien provenant du monde de la musique classique

Dans sa chronique, Valentine Jongen a l’habitude de nous parle de l’actualité du monde musical classique sur Internet. Et ce vendredi 4 mars, Valentine revient sur les événements qui secouent le monde depuis une semaine, et nous partage plusieurs messages de soutien adressés à l’Ukraine dans le monde de la musique classique.

C’est toujours compliqué d’aborder ces sujets sensibles et vifs mais, ce qui secoue l'’actualité depuis plus d’une semaine maintenant ce sont évidemment les événements en Ukraine et, partout sur Internet, on voit des messages de soutien, notamment, dans le monde de la musique classique.