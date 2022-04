Guerre en Ukraine : les maisons d’enchères se mobilisent pour les associations humanitaires

L’exposition-vente "Safeguarding the Irreplaceable" propose aussi une dizaine de toiles de peintres modernistes comme Maria Siniakova et David Bourliouk, ainsi que la collection personnelle du regretté mécène des arts, Yakov Peremen. Une partie des commissions de cet événement sera reversée à l’organisme à but non lucratif américain World Monuments Fund, afin de préserver le patrimoine ukrainien. Et il y a urgence à agir : l’Unesco s’est alarmé, dans un communiqué publié le 3 mars, des dommages infligés aux villes de Kharkiv et Tchernihiv, qui ont toutes les deux été la cible de bombardements russes.

Christie’s mettra également aux enchères, le 13 mai, une dizaine d’œuvres contemporaines données par des artistes et des galeries d’art pour soutenir l’action de Médecins Sans Frontières en Ukraine. C’est le cas de deux dessins de Yoshitomo Nara, dont les estimations vont de 80.000 à 150.000 dollars ; ainsi qu’un ensemble de clichés du photographe russe Boris Mikhailov.

Un des moments les plus déchirants de notre vie

"Frackattack" de Kenny Scharf et "Invisible Lip" de Gina Beavers seront proposés à la vente le même jour, afin de lever des fonds pour la fondation CORE. Le premier est estimé entre 100.000 et 150.000 dollars, tandis que le second pourrait être adjugé entre 40.000 et 60.000 dollars. "La crise humanitaire en Ukraine est l’un des moments les plus déchirants de notre vie et une urgence pour le monde entier. C’est un moment crucial pour nous, non seulement pour soutenir le peuple résilient d’Ukraine, mais aussi pour l’humanité elle-même", a déclaré Sean Penn, qui dirige la fondation CORE avec Ann Lee, dans un communiqué.