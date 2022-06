Guerre en Ukraine : les livraisons militaires belges en baisse significative depuis avril

Comme d'autres pays, la Belgique paraît désormais manquer de matériel à exporter. "Nous voulons continuer à soutenir l'Ukraine. C'est nécessaire, par des livraisons d'armes mais pas uniquement. On a eu une deuxième réunion du groupe de contact avec d'autres pays. On a reçu de nouvelles de nouvelles demandes de l'Ukraine qui ne portent pas seulement sur du matériel létal. Nous voyons avec nos entreprises comment répondre tout en sachant que pour la Belgique comme pour d'autres pays, il y a plus de demande que d'offre. Les chaînes d'approvisionnement commencent à chauffer, cela nécessite plus de temps pour avoir des stocks. La semaine passée, on a acheminé du matériel et on continue à regarder ce qui est possible par ailleurs", a répondu la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS).