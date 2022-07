Guerre en Ukraine : les livraisons de gaz russe via le Nord Stream ont baissé à 20% des capacités

Mais les Européens réfutent le motif technique et accusent Moscou d'utiliser le gaz en tant qu'arme économique et politique. Le conflit tire les prix du gaz européen, qui a atteint mardi un plus haut depuis le record de mars.

Pour tenter de prévenir les risques de pénuries cet hiver, les 27 membres de l'UE se sont accordés mardi sur un plan prévoyant que chaque pays fasse "tout son possible" pour réduire, entre août 2022 et mars 2023, sa consommation de gaz d'au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période. La Russie représentait jusqu'à l'an dernier quelque 40% des importations gazières de l'UE.