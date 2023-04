Guerre en Ukraine : les livraisons d’armes se poursuivent et devraient s’intensifier, le point sur ce qui est acquis et ce qui coince

Avec le printemps, une contre-offensive ukrainienne est de plus en plus probable. Elle est, en tout cas à mots couverts, annoncée par Kiev.

Dans cette perspective, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ne cesse de presser ses alliés occidentaux de fournir plus d’armes et plus de munitions. Plus de matériel et plus de soutien. Les livraisons de matériel sont en cours ou annoncées. Des éléments du programme de livraison ont été dévoilés, y compris dans des fuites émanant du Pentagone. D’autres sont officiels. En priorité, les problématiques de défense aérienne et les munitions. Les alliés de l’Ukraine, une cinquantaine de pays, sont plus réservés sur la fourniture d’avions et de missiles à longue portée. Le matériel blindé est, quant à lui, majoritairement en phase de livraison.