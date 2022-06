Guerre en Ukraine : les habitants de la ville de Sloviansk, dans l'est, appelés à évacuer

"Les bombes tombent plus souvent": une centaine de personnes ont quitté jeudi Sloviansk, ville de l'est de l'Ukraine désormais privée d'eau et d'électricité, alors que le maire de la ville appelait les habitants à évacuer.

"La situation s'aggrave, les explosions sont de plus en plus fortes et les bombes tombent plus souvent", explique à l'AFP Goulnara Evgaripova, 18 ans, étudiante, en montant dans l'un des cinq minibus d'évacuation qui attendent devant un bâtiment administratif de Sloviansk, dans la région de Donetsk.