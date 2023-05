Guerre en Ukraine : les frappes quotidiennes en Russie, "premiers symptômes de la contre-offensive"

Mais l’historien militaire insiste sur le fait qu’à côté des opérations militaires, les "actions informationnelles" se multiplient également. Cette contre-offensive est désormais tellement attendue qu’elle provoque une nervosité généralisée. "Vous avez une multiplication des rumeurs : j’en suis à sept rumeurs d’offensive ukrainienne à différents endroits des fronts. Parfois, c’est juste une petite contre-attaque locale, parfois c’est une reconnaissance, parfois il n’y a rien du tout. J’ai chaque jour des contacts sur le front qui me disent : les Russes ont été encerclés, on a percé à tel endroit, on a perdu certains endroits. Dès qu’un blindé avance de cinq mètres, on a l’impression que c’est une nouvelle attaque. L’offensive, on l’attend tellement qu’on la voit partout."

On est entré dans une phase de guerre des nerfs : chacun tente de tromper l’ennemi sur ses intentions et de perturber son dispositif. Pour Cédric Mas, il s’agit aussi de marquer les esprits et d’imposer son narratif sur la victoire. "Vous avez gagné la guerre seulement quand l’ennemi reconnaît qu’il l’a perdue", souligne-t-il. "Modifier la perception de l’ennemi, en agissant dans la sphère médiatique et informationnelle, c’est un enjeu majeur. Encore plus avec les nouvelles technologies qui permettent une instantanéité de l’information. Tout le monde est à la fois récepteur mais aussi émetteur d’information, avec les vidéos que l’on met en ligne. Cette sphère informationnelle a pris un ascendant très fort."