Guerre en Ukraine : les forces russes ont procédé à des exécutions extrajudiciaires de civils, accuse Amnesty

Les témoignages montrent qu'en Ukraine des civils non armés sont tués chez eux et dans la rue, dans des actes d'une cruauté innommable et d'une violence choquante, accuse Amnesty.

L'ONG a obtenu des preuves que des civils avaient été tués lors d'attaques aveugles menées à Kharkiv et dans l'oblast de Soumy, a recueilli des informations sur une frappe aérienne qui a tué des civils en train de faire la queue pour acheter des provisions à Tchernihiv, et a rassemblé des éléments de preuve auprès de la population civile assiégée de Kharkiv, Izioum et Marioupol. L'ONG a également recueilli des témoignages de viols.