Guerre en Ukraine : les forces russes lancent une nouvelle offensive à Lougansk et Donetsk

L’armée russe attaque des positions à Lougansk et Donetsk, a annoncé le ministère russe de la Défense à Moscou, par la voix d’un porte-parole qui a précisé samedi que les soldats se positionnaient près de deux villes.

"Dans la région de Donetsk, les unités russes ont poursuivi leurs attaques et poussé l’ennemi hors de leurs positions fortifiées", a signalé le porte-parole. Il a assuré que des positions avaient aussi été capturées, dans les petites villes de Kreminna (Lougansk) et Lyman (Donetsk).

Toutefois, des missiles ukrainiens ont endommagé une station de bus et une école dans l’est de la ville de Donetsk, a rapporté l’agence de presse d’Etat russe TASS. Les autorités russes ont fait état de multiples tirs de missiles, mais aucune victime n’a été recensée.

Depuis des semaines, il est rapporté que l’armée ukrainienne est sur la défensive à Donetsk et tente de maintenir sa ligne de front devant la ville industrielle de Donetsk et entre Sloviansk et Kramatorsk.

Il y a eu des combats féroces dans la région en particulier près de la ville de Bakhmout, avec des pertes constatées des deux côtés.