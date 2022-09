Guerre en Ukraine : les F-16 belges seront déployés pour un mois dans les Pays baltes

Le conseil des ministres a approuvé vendredi le déploiement de F-16 dans le cadre d’une contribution additionnelle aux "Enhanced Vigilance Activities" 2022 de l’OTAN. Le détachement de chasseurs-bombardiers de l’armée belge accomplira sa mission de surveillance de l’espace aérien au-dessus des Pays baltes et d’entraînement durant un mois.

"Comme toujours, notre pays s’engage et contribue à garantir notre sécurité collective et celle de nos pays partenaires. La présence renforcée sur le flanc est de l’OTAN est plus que jamais nécessaire pour montrer que nous sommes unis avec nos alliés. Au cours des prochaines semaines, nos F-16 aideront à sécuriser l’espace aérien des États baltes et mèneront des missions de formation avec d’autres alliés pour renforcer leur interopérabilité. La Défense et notre Composante Air sont de nouveau présentes pour assumer leur rôle", a souligné la ministre Ludivine Dedonder dans un bref communiqué.

Les F-16 participent régulièrement depuis l’Estonie à cette mission de police aérienne renforcée avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le 1er août, quatre d’entre eux étaient de retour à Florennes après quatre mois de déploiement.