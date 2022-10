Guerre en Ukraine : les F-16 belges s'envolent vers l'Estonie pour une mission de dissuasion

Des F-16 belges ont décollé mercredi de la base aérienne de Florennes vers Ämari, en Estonie, pour prendre part à la mission de dissuasion de l'Otan "enhanced Vigilance Activities" (eVA), dont le but est d'éviter toute agression sur le flanc oriental de l'Alliance.

Six F-16 - trois de la base de Florennes et trois de celle de Kleine-Brogel - participent à cette mission. Le plus gros contingent a décollé mercredi mais un premier convoi était déjà parti lundi. Nonante-sept militaires y prennent également part, comprenant des soldats opérationnels, de soutien, du personnel technique et des officiers de liaison.

Après l'invasion russe de l'Ukraine, l'Otan a déployé des avions de combat supplémentaires, qui restent en attente, dans l'Europe de l'Est. Outre les activités préexistantes, s'ajoute la mission eVA, à laquelle les avions de combat belges prennent désormais part. Le conseil des ministres avait approuvé fin septembre le nouveau déploiement de l'aviation belge.