Guerre en Ukraine : les événements du samedi 28 janvier

Ce samedi, c'est aussi la ville de Kostyantynivka, toujours dans la région de Donesk, qui est frappée par des roquettes russes : l'administration régionale de Donesk a annoncé ce matin la mort de trois personnes. Six autres civils ont été blessés. A quelques semaines du premier anniversaire de la guerre, la Russie, en supériorité numérique, semble avoir accentué la férocité de ses attaques. Selon l'Institute for the Study of War (ISW), la Russie cherche à "disperser" les forces ukrainiennes afin de "créer les conditions d'une opération offensive décisive".

Selon le Twitter WarMonitor, suivi par près de 340.000 personnes, les forces ukrainiennes auraient repoussé des assauts dans les régions de Bilohorivka, Rozdolivka, Krasna Hora, Bakhmut, Ivanivske, Druzba, Vodyane, Marinka, Pobieda, Vuhledar et Prechystivka.

A Marioupol, en revanche, des ouvriers du bâtiment russes auraient commencé à démanteler le quartier Azovie pour construire des maisons "d’élite", selon Petro Andryshchenko, conseiller du maire de la ville.