Guerre en Ukraine : les Européens réclament une enquête de l’ONU sur les drones iraniens en Ukraine

La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont réclamé, dans un courrier adressé à l’ONU, une enquête "impartiale" sur les drones iraniens fournis selon les Occidentaux à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

"Une enquête de l’équipe du secrétariat de l’ONU chargée de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité 2231 serait la bienvenue et nous sommes disposés à soutenir le travail du secrétariat pour mener son enquête technique et impartiale", note la lettre consultée par l’AFP et adressée au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

La résolution 2231 de 2015 encadre le désormais moribond accord sur le nucléaire civil iranien entre Téhéran, la Russie, la Chine, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, qui prévoyait une levée progressive des sanctions économiques contre l’Iran.