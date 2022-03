Guerre en Ukraine: les États-Unis livreront du gaz liquéfié à l'UE

À ses yeux, le président russe "veut montrer que les démocraties sont incapables de fonctionner au 21e siècle" et que "les autocrates vont l'emporter". "Donc, depuis le début, je me suis battu pour une unité totale parmi les grandes démocraties". Si Poutine veut briser l'OTAN, "c'est parce qu'il préfère la confrontation face à 30 pays séparés plutôt qu'unis", a-t-il ajouté.

Premier président des États-Unis présent physiquement à un sommet de l'UE

Joe Biden est le premier président des États-Unis présent physiquement à un sommet formel des chefs d'État et de gouvernement de l'UE. Après des années de tensions entre l'UE et son prédécesseur Donald Trump, sa visite confirme symboliquement un retour de la confiance entre Washington et ses partenaires européens, à un moment où Vladimir Poutine fait trembler l'architecture sécuritaire de l'Europe.

"Votre présence est un signal fort. Notre unité est solide comme le roc", a assuré le président du Conseil, Charles Michel, en recevant Joe Biden au bâtiment Europa.

Dans leur déclaration conjointe, Joe Biden et Ursula Von der Leyen rappellent les actions transatlantiques de ces dernières semaines pour contrer l'agression russe en Ukraine: outre les sanctions d'une ampleur inédite déjà prises, "les États-Unis et l'Union européenne s'emploient conjointement à affaiblir la capacité de la Russie à mobiliser ses réserves internationales restantes, y compris l'or, à l'appui de son économie et du financement de la guerre illégale qu'elle mène."

100.000 Ukrainiens accueillis

En aide humanitaire aux personnes touchées par la guerre russe en Ukraine, "les États-Unis annoncent aujourd'hui qu'ils sont prêts à fournir plus de 1 milliard de dollars de nouveaux financements au cours des prochains mois." La Commission européenne, elle, a débloqué 550 millions d'euros d'aide d'urgence et d'aide humanitaire et, par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'Union, en coopération avec ses partenaires, elle a fourni près de 300 millions d'euros d'aide en nature.

L'une des annonces sur lesquelles le président des États-Unis a insisté est la mise en place de plans visant à accueillir jusqu'à 100.000 Ukrainiens fuyant l'agression de la Russie, "par le recours à toutes les voies légales possibles". L'Union européenne a accueilli jusqu'ici près de trois millions et demi d'Ukrainiens fuyant l'agression russe.

Afin de soutenir les défenseurs des droits de l'homme en Ukraine et en Moldavie, les observateurs de la lutte contre la corruption, les journalistes et d'autres membres de la société civile opérant en Ukraine et dans ses environs, les États-Unis débloqueront au moins 320 millions de dollars à ces groupes et aux autorités régionales. La Commission a également lancé plusieurs initiatives de cet ordre en Ukraine, en Biélorussie et en Moldavie.

Partenariat énergétique entre les Etats-Unis et l'UE

Vendredi matin, Joe Biden et Ursula Von der Leyen annonceront un nouveau partenariat énergétique, portant sur des livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) supplémentaire des États-Unis vers l'UE, en remplacement du GNL russe, a annoncé Ursula Von der Leyen.

Pour autant, "nous sommes déterminés à atteindre les objectifs de l'accord de Paris, à savoir l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050, et à maintenir à portée de main une limite de 1,5 degré Celsius en ce qui concerne l'élévation de la température", assurent Washington et Bruxelles dans leur déclaration conjointe.