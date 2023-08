Guerre en Ukraine : Les Etats-Unis libèrent 200 millions de dollars pour de nouvelles livraisons d’armes américaines

Les États-Unis ont annoncé lundi une nouvelle livraison d’armes à l’Ukraine pour une valeur de 200 millions de dollars, en rattrapage d’une erreur de valorisation des armes déjà envoyées.

Ces armes, qui seront directement prélevées des stocks existants, incluent des munitions pour les systèmes anti-aériens Patriot et les systèmes d’artillerie Himars, ainsi que des millions d’obus, cartouches et grenades, et de l’équipement de déminage. En juin, le Pentagone avait révélé disposer de plus de six milliards de dollars supplémentaires pour envoyer du matériel militaire à l’Ukraine en raison d’une erreur comptable dans le calcul de la valeur des armes envoyées. Tant que la Russie ne se retire pas d’Ukraine et ne met pas fin à la guerre, "les États-Unis, avec nos alliés et partenaires, continueront de se tenir aux côtés de l’Ukraine pour aussi longtemps qu’il le faudra", a déclaré dans un communiqué Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine.

Depuis le début de la guerre, Washington a envoyé 43 milliards de dollars d’armes à Kiev. Le président Joe Biden a demandé la semaine dernière au Congrès d’autoriser le déblocage de 13 milliards supplémentaires. Si la grande majorité des parlementaires soutiennent cette politique d’assistance militaire, des sondages indiquent une certaine lassitude au sein de la population américaine.