Guerre en Ukraine : les Etats-Unis lancent un "observatoire" pour documenter des "crimes de guerre"

Les Etats-Unis ont formellement accusé la Russie de crimes de guerre en Ukraine, notamment contre les civils, et se sont engagés à œuvrer afin que leurs auteurs mais aussi les commanditaires rendent des comptes.

Le président américain Joe Biden a personnellement qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de "criminel de guerre" et de "boucher", et est allé plus loin que son propre gouvernement en estimant que Moscou perpétrait un "génocide" en Ukraine.