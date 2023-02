Guerre en Ukraine : les États-Unis annoncent le transfert de 1,2 milliard de dollars à l’Ukraine

"Notre soutien économique permet au gouvernement ukrainien et aux services publics essentiels de rester opérationnels dans des circonstances extraordinaires", a-t-elle ajouté, expliquant que cet argent permettrait à l’Ukraine de payer ses enseignants, ses pompiers ou encore de venir en aide aux millions de personnes déplacées du pays.

Selon Janet Yellen, les Etats-Unis ont fourni en 2022 presque 50 milliards de dollars d’aide "sécuritaire, économique et humanitaire" à l’Ukraine, faisant de Washington "le plus gros donateur bilatéral" de Kiev. "Nous allons presser pour plus d’action de nos alliés et partenaires", a-t-elle affirmé.