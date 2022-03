Guerre en Ukraine : les États-Unis accueilleront 100.000 réfugiés ukrainiens

Présent à Bruxelles pour trois sommets (OTAN, G7 et UE), M. Biden était reçu en début de soirée par les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE, avec trois heures de retard sur le programme initial.

L'unité des Occidentaux face à Vladimir Poutine, "c'est le plus important que nous puissions faire pour arrêter ce type, dont nous pensons chez nous qu'il a déjà commis des crimes de guerre", a déclaré M. Biden à son arrivée.

Pour lui, le président russe "veut montrer que les démocraties sont incapables de fonctionner au 21e siècle" et que "les autocrates vont l'emporter". "Donc, depuis le début, je me suis battu pour une unité totale parmi les grandes démocraties". Si Poutine veut briser l'OTAN, "c'est parce qu'il préfère la confrontation face à 30 pays séparés plutôt qu'unis", a-t-il ajouté.

Joe Biden est le premier président des États-Unis présent physiquement à un sommet formel des chefs d'État et de gouvernement de l'UE. Après des années de tensions entre l'UE et son prédécesseur Donald Trump, sa visite confirme symboliquement un retour de la confiance entre Washington et ses partenaires européens, à un moment où Vladimir Poutine remet en question l'ordre sécuritaire de l'Europe.