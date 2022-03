Guerre en Ukraine : les États membres de l'UE vont partager l'enregistrement des réfugiés

Mais plus de trois semaines après, les États membres n'avaient toujours pas la capacité d'échanger leurs informations sur ces personnes qui traversent parfois plusieurs États membres pour aller rejoindre de la famille ou des amis installés dans l'Union. L'agence européenne eu-LISA se chargera de mettre immédiatement en œuvre cette plateforme.

La Commission élabore par ailleurs un "index" des pays, classés en fonction du nombre de réfugiés ukrainiens accueillis, du nombre de demandeurs d'asile toutes nationalités confondues l'année dernière, par rapport à la taille du pays. Le but est de déterminer quels pays sont les plus soumis à l'afflux et doivent être davantage soutenus. En tête de liste arrive la Pologne, devant l'Autriche et la Tchéquie.

Pas de quotas en vue

L'idée de quotas de répartition des réfugiés entre pays de l'UE n'est pas à l'ordre du jour. La Pologne, qui s'y est opposée avec virulence à la suite de la crise des réfugiés de Syrie (2015), n'est pas demandeuse. Il n'en reste pas moins qu'il convient d'encourager les réfugiés à se rendre aussi dans d'autres pays, "sans quoi la situation deviendra intenable", selon la commissaire européenne.

Plus de 3,8 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine depuis l'assaut russe du 24 février dernier. Plus d'un million ont depuis dépassé les pays UE frontaliers de l'Ukraine pour rejoindre d'autres États membres. L'afflux, qui a atteint des pics de 200.000 personnes par jour, s'est depuis réduit à 40.000 par jour, mais l'UE doit se tenir prête en cas d'agissements ultérieurs du président russe Vladimir Poutine, a fait observer Mme Johansson.

Les besoins financiers sont immenses, d'autant que près de la moitié des réfugiés sont des enfants, parfois non accompagnés. La Commission a d'ores et déjà proposé de mettre 17 milliards d'euros à disposition des États membres.