Guerre en Ukraine : les entreprises agricoles doivent tout reconstruire en urgence

Plus d’un mois après le début de la guerre, dans certaines régions d’Ukraine, il faut maintenant tout reconstruire : routes, ponts… lignes électriques pour les maisons, mais aussi pour les entreprises. Certaines ont tout perdu et pour elles, il y a urgence. C’est notamment le cas des entreprises agricoles : c’est la saison des semis, sans quoi il n’y aura pas de récolte. Cela ne ferait qu’ajouter à la catastrophe ; l’Ukraine étant un des principaux pays producteurs de céréales. Notre équipe sur place a rencontré des agriculteurs qui se démènent pour reconstruire leur ferme à Makariv et Ivankiv, près de Kiev.