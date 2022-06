Guerre en Ukraine : les données médicales démontrent des "attaques aléatoires sur les civils ukrainiens", dénonce MSF

"La guerre en Ukraine est menée avec un manque scandaleux de soin pour distinguer et protéger les civils", affirme l’organisation d’aide humanitaire Médecins sans frontières (MSF) dans un rapport sur l’évacuation des blessés via un train médicalisé. Elle y souligne que les témoignages des patients ainsi que les dossiers médicaux "révèlent des attaques indiscriminées et constantes contre les civils".

Entre le 31 mars et le 6 juin, MSF a évacué en train un total de 653 patients blessés lors des affrontements dans l’est de l’Ukraine. Ils ont été acheminés vers des hôpitaux se trouvant dans des zones plus sûres du pays. Le rapport se base sur les dossiers médicaux des blessés.

Plus de 40% des patients sont des personnes âgées et des enfants blessés par balle, des amputés traumatiques, ou encore des blessés par des éclats d’obus, rapporte MSF. Selon l’organisation, cela démontre un manque de respect pour la protection des civils, "ce qui constitue une violation grave du droit humanitaire international". Elle ajoute que "la plupart des personnes évacuées ont également désigné les forces militaires russes et celles soutenues par la Russie comme responsables de leurs blessures".

"Les blessures de nos patients et les histoires qu’ils racontent montrent incontestablement le niveau choquant de souffrance de ceux qui ont été blessés par des frappes militaires qui ont touché des zones résidentielles civiles. Bien que nous ne puissions pas spécifiquement pointer du doigt une intention de cibler des civils, la décision d’utiliser massivement des armes lourdes sur des zones densément peuplées signifie que des civils sont inéluctablement, et donc sciemment, tués et blessés", selon MSF.