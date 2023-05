Guerre en Ukraine : les diamants russes dans le viseur du G7

Selon M. Sullivan, les discussions devraient se concentrer sur le renforcement des sanctions contre Moscou, qui a entraîné une contraction de l’économie russe au premier trimestre 2023.

Ils vont également discuter des sanctions contre le commerce de diamants russes, qui rapporte plusieurs milliards de dollars annuellement à Moscou, a déclaré jeudi un responsable de l'Union européenne. Il estime toutefois qu'il est peu probable que le G7 parvienne à un accord final au Japon.

Les menaces répétées de M. Poutine de transformer la guerre en Ukraine en conflit nucléaire sont considérées par certains observateurs comme une tentative d’ébranler la détermination des Européens et des Américains.

La visite prévue des dirigeants au parc commémoratif de la paix de Hiroshima devrait mettre ces menaces en exergue, là où le 6 août 1945, la ville a été anéantie par la bombe atomique américaine en faisant 140.000 victimes.

M. Kishida, dont la famille est originaire de Hiroshima et qui y est lui-même élu, souhaite profiter de ce sommet pour inciter ses invités, notamment le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, qui possèdent ensemble des milliers d’ogives nucléaires, à s’engager à faire preuve de transparence sur leurs stocks et à réduire leurs arsenaux.

De nombreux chefs militaires et diplomatiques, dont six anciens chefs d’État, ont également exhorté mercredi les puissances nucléaires à mettre de côté les tensions et à négocier des mesures de maîtrise des armements. Mais dans un contexte de tensions accrues avec d’autres puissances nucléaires que sont la Russie, la Corée du Nord et la Chine, les espoirs d’avancées dans ce domaine durant ce sommet du G7 sont maigres.