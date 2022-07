Guerre en Ukraine : les députés russes votent la création d’un mouvement national patriotique de jeunesse

Les députés russes ont voté mercredi la création en Russie d’un mouvement national pour enfants et adolescents, visant notamment à leur enseigner les valeurs patriotiques, un système rappelant les organisations de jeunesse soviétiques.

Ouvert à tous les enfants à partir de six ans, le mouvement, qui sera financé par l’Etat, est appelé à "préparer les enfants et les jeunes à la vie dans la société, en formant leur vision du monde sur la base des valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes […], ainsi qu’en leur inculquant l’amour et le respect de la Patrie", selon les auteurs de l’initiative.