Guerre en Ukraine : les cryptomonnaies sont une "menace" dans le contexte russe, selon Christine Lagarde

Le bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies, "ne constitue pas (...) une réserve de valeur, mais plutôt un actif spéculatif, qui s'apparente un peu aux bulbes de tulipes aux Pays-Bas au XVIIe siècle", a de son côté déclaré le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, en ouverture du forum.

Les banquiers centraux sont coutumiers des critiques contre les cryptomonnaies du fait de leur forte volatilité, de leur utilisation possible au profit d'activités criminelles et plus largement de leur opacité.

La BCE mise sur la création d'ici à 5 ans d'un euro digital comme monnaie de banque centrale sécurisée et anonyme pour les paiements quotidiens, à côté des espèces.