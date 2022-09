Guerre en Ukraine : les corps du charnier d’Izioum ont bien été enterrés sous occupation russe

Les autorités russes annoncent officiellement la prise de la ville le 7 mars 2022.

Sur place, les résidents parlent de bombardements avant cette date. Selon les propos recueillis par Amnesty International de Svitlana, une personne déplacée de 72 ans qui vivait à Izium après avoir quitté Donetsk, les Russes "ont commencé à [les] bombarder, le 3 ou le 4 [mars]". "Nous ne pouvions plus sortir. Jour et nuit, des roquettes étaient tirées…" ajoute ce témoin.

En complément, le maire adjoint d’Izioum, Volodymyr Matsokin, dans une interview au média Ukrinform du 3 avril 2022, évoque des attaques qui ont eu lieu avant le 7 mars : "le 6 mars, le bombardement intense d’Izioum a commencé. Nous savions déjà à l’époque que les troupes des forces d’occupation se trouvaient à Honcharivka, Pisky [quartiers d’Izioum] et à la gare ferroviaire. À l’époque, tous les ponts routiers sur le fleuve Siversky Donets avaient déjà été détruits, seul le pont piétonnier subsistait. Nous [le gouvernement de la ville] sommes restés dans le centre d’Izioum, sous le drapeau ukrainien. Les bombardements dévastateurs avaient commencé – par avions, missiles, artillerie et mortiers. Ils ont continué jour après jour. Ces bombardements étaient absolument barbares et chaotiques" indique-t-il alors.

Dès lors, les bombardements qui vont effectivement avoir lieu ont pour seul objectif côté russe : le contrôle total d’Izioum.

Le 8 mars, le média ukrainien Kyiv Independent indique ainsi que des combats sont "en cours" entre "les troupes russes et ukrainiennes pour le contrôle d’Izioum, un bastion stratégique sur la route du Donbass". L’Etat-major ukrainien confirme plus tard ce jour-là que les Russes se sont effectivement emparés d’Izioum, après une première tentative le 7 mars.

Pendant les trois jours qui ont suivi, les combats ont été particulièrement intenses provoquant le déplacement de plus de 2250 personnes, selon les informations d’Amnesty International. Des images satellites du 12 mars examinées par l’organisation de défense des droits humains montrent ainsi "des cratères et des dégâts à proximité d’endroits signalés par des cartes routières ouvertes comme étant des écoles pour enfants et des hôpitaux".