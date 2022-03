Guerre en Ukraine : les compagnies de bus entament une action humanitaire coordonnée pour aider les réfugiés

L'Union internationale des transports routiers (IRU), les fédérations nationales de bus européennes et leurs membres entament cette semaine une action coordonnée en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Ensemble, ils veulent répondre aux besoins de mobilité des réfugiés ukrainiens. La fédération belge FBAA a été l'un des initiateurs de ce projet.

L'objectif est de pouvoir proposer, dans les semaines à venir, des transports en bus au départ des frontières ukrainiennes et des hubs vers des destinations d'Europe occidentale. La FBAA collabore avec le Fonds social Bus & Car pour le lancement de l'action en Belgique. L'organisation demande dès lors aux compagnies de bus privées belges combien de véhicules elles seraient prêtes à mettre à la disposition des réfugiés qui sont bloqués.

Depuis le début de la crise, plusieurs compagnies de bus privées de différents pays de l'Union européenne ont spontanément proposé leur aide. Le nombre de réfugiés et leurs besoins en matière de transport étant de plus en plus complexe à estimer, elles unissent toutefois leurs forces aujourd'hui afin de proposer une offre de transport adaptée pour les amener dans les centres d'accueil de l'Union européenne, selon le communiqué de presse de la fédération belge.

