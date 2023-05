Guerre en Ukraine : les combattants revendiquant une incursion en Russie vantent un "succès"

Selon Denis Kapoustine, la réaction de Moscou à cette incursion a montré que "la direction militaire et politique en Russie n’est absolument pas prête à faire face à de telles choses". "Je veux leur prouver que l’on peut lutter contre les tyrans et que le pouvoir de Poutine n’est pas illimité", a-t-il ajouté, assurant lutter contre "l’injustice" et "la torture". Si l’Ukraine a démenti toute responsabilité dans cette incursion, Denis Kapoustine a dit que Kiev les avaient "encouragés" sans pour autant fournir armes ou équipement. Des images diffusées par les autorités russes ont montré des véhicules utilisés par les combattants lors de l’incursion et ensuite capturés, identifiés par le journal américain New York Times comme étant des MRAP américains. Si l’Ukraine en a reçu plus de 500 de la part de Washington, "Caesar" a assuré avoir acheté ceux-là "dans des magasins de guerre". La Russie a promis mercredi une réponse "extrêmement ferme" en cas de nouvelles incursions armées, au surlendemain de la plus grave attaque de groupes venus d’Ukraine sur le territoire russe depuis le début du conflit avec l’Ukraine.