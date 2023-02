Guerre en Ukraine : les combats se poursuivent autour de la ville de Bakhmout

La situation sur le front du Donbass restait intense dimanche, plus d’un an après le début de l’offensive russe en Ukraine. Kiev et Moscou donnent des informations contradictoires sur l’évolution de la situation dans la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l’est de l’Ukraine.

Alors que du côté russe, on indique que le petit village de Yahidne, situé à deux heures de route de la capitale Kiev, a été capturé, l’état-major ukrainien affirme dimanche que les attaques russes y ont été repoussées. Si les troupes russes réussissaient à s’emparer du village, cela leur permettrait d’atteindre le village de Khromove, par lequel transite le ravitaillement des troupes ukrainiennes à Bakhmout. Tant Kiev que Moscou ont confirmé des combats autour d’Ivanivské sur la route de Kostiantynivka à l’ouest de Bakhmout. Mi-février, les autorités ukrainiennes avaient appelé les habitants de la ville de Bakhmout à fuir alors que les troupes russes ont intensifié leurs combats, ces dernières semaines, dans la partie orientale du territoire ukrainien.