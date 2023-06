Guerre en Ukraine : les cinq questions en suspens après la rébellion avortée de Wagner

Le chef du groupe Wagner avait annoncé que 25.000 de ses hommes avançaient vers Moscou pour y destituer le ministre de la Défense et le chef d’état-major. Mais arrivé à 200 kilomètres de la capitale, Evgueni Prigojine a lancé un contrordre et renvoyé ses mercenaires dans leurs campements "pour éviter un bain de sang". Ce lundi, il affirme que son but n’était pas de renverser le pouvoir russe mais de sauver son groupe paramilitaire menacé d’être absorbé par l’armée. Que s’est-il réellement passé ?

"L’hypothèse la plus sérieuse est que Prigojine espérait avoir plus de soutien, que ce soit d’oligarques, de personnalités politiques et surtout de l’armée et des services de renseignements", estime Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences-Po. "A un certain moment, ces soutiens ont disparu. Il s’est dit qu’il était plus sage de négocier plutôt que d’aller jusqu’au bout. C’est un impulsif, pas un planificateur : Prigojine n’est pas un stratège à très long terme."

Julien Vercueil, spécialiste de l’économie politique en Russie, estime dans Le Monde que le chef de Wagner a sans doute mal évalué le rapport de force : il "n’a pas su rassembler à temps les soutiens politiques nécessaires. A lui seul, Prigojine ne pouvait renverser le pouvoir. Il lui fallait le soutien d’une coalition suffisamment large et puissante" pour renverser Vladimir Poutine.

"Les services britanniques pensent qu’il y a des pressions sur lui et sur sa famille de la part de Moscou. Il est possible qu’il soit en train de sécuriser ou de protéger sa famille. Mais je n’ai aucune idée d’où il se trouve pour le moment, probablement pas en Biélorussie, du moins", ajoute Michael-Éric Lambert, analyste pour l’agence Pinkerton.