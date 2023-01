Guerre en Ukraine : les chars occidentaux ne changeront "rien" sur le terrain, lance le Kremlin

"Nous constatons une implication indirecte et directe des pays de l'Otan (dans le conflit), nous entendons des déclarations, nous voyons que la volonté de s'impliquer de plus en plus domine", a-t-il poursuivi.

Dmitri Peskov a aussi estimé que les relations entre Moscou et Washington avaient désormais atteint leur "niveau historiquement le plus bas", ajoutant ne voir aucun "espoir d'amélioration dans un avenir proche".