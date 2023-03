Guerre en Ukraine : les chars allemands et britanniques livrés, le vote hongrois pour l’adhésion de la Finlande à l’OTAN, des tensions sur les armes nucléaires, ce qu’il faut retenir de ce 27 mars

L’Allemagne a livré à l’Ukraine les 18 chars Leopard 2 promis par le gouvernement d’Olaf Scholz après les demandes insistantes de Kiev, affirme lundi l’hebdomadaire Der Spiegel. Une quarantaine de véhicules de combat d’infanterie Marder ont également été livrés, ajoute le Spiegel, précisant que le gouvernement d’Olaf Scholz gardait "secret l’itinéraire" de livraison "pour des raisons de sécurité".

Quelques heures plus tard, les premiers chars britanniques Challenger sont également arrivés en Ukraine.

Le président Zelensky et le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, ont effectué une visite dans une centrale électrique près de Zaporijjia, chargée d’alimenter la centrale nucléaire voisine. "Sans le retrait immédiat des troupes et du personnel russes de (la centrale) et des territoires adjacents, toute initiative visant à restaurer la sûreté et la sécurité nucléaire est vouée à l’échec", a affirmé le président Zelensky à Rafael Grossi.

L’Ukraine a réclamé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU pour contrer le "chantage nucléaire" de la Russie, après l’annonce par Vladimir Poutine que Moscou allait déployer des armes nucléaires en Biélorussie.

L’Union européenne a menacé Minsk de nouvelles sanctions si ce déploiement était réalisé, tandis que les États-Unis ont indiqué n’avoir "aucune indication" que Moscou entendait utiliser des armes nucléaires en Ukraine.

"L’Ukraine attend des actions efficaces pour contrer le chantage nucléaire du Kremlin de la part du Royaume-Uni, de la Chine, des États-Unis et de la France" en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Parlement hongrois a pour sa part ratifié l’adhésion de la Finlande à l’OTAN. Les 28 autres États membres de l’Alliance ont déjà donné leur accord tandis que la Turquie a dit qu’elle le ferait bientôt.

En zones de combat, les bombardements ont touché la ville de Sloviansk, faisant deux morts et 29 blessés. L’administration de la ville d’Avdiïvka a annoncé lundi l’évacuation des employés municipaux de cette localité située sur le front dans l’est de l’Ukraine et régulièrement bombardée par les forces russes.