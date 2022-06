Guerre en Ukraine : les céréales ukrainiennes devraient emprunter un couloir maritime sécurisé

Le blocage des ports ukrainiens sur la mer Noire empêche le pays d’exporter son abondante production de céréales, dont il est le quatrième exportateur mondial. Plus de 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans le pays, ce qui a provoqué une flambée des prix sur le marché mondial. D’après Kiev, 75 millions de tonnes de céréales pourraient se trouver bloquées dans le pays après la récolte de cet été.

Avant l’invasion russe, l’Ukraine assurait la moitié de la production mondiale d’huile de tournesol. Elle figurait parmi les principaux exportateurs de blé (12% de la production mondiale) et de maïs (15%). L’ONU craint que le blocage prolongé de ces produits alimentaires ne provoque "un ouragan de famines", principalement dans les pays africains.

Une crise délibérée

La Russie, elle aussi exportatrice de céréales, est accusée de provoquer volontairement cette crise alimentaire. "Tout cela est délibéré", affirme le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Il accuse le président russe de faire du chantage pour obtenir une levée des sanctions internationales imposées à la Russie après l’invasion de l’Ukraine. La Russie est également un important producteur d’engrais, mais en bloque les exportations en réponse aux sanctions.

"Il n’y a pas de problème pour exporter les céréales d’Ukraine", avait assuré Vladimir Poutine le 3 juin au président de l’Union africaine, le sénégalais Macky Sall. Le président russe avait évoqué l’utilisation des ports sous contrôle de l’armée russe, comme Marioupol ou Berdiansk, mais aussi celui d’Odessa, toujours sous contrôle ukrainien. Pour cela, il exige que ce port soit déminé. La Russie explique aussi que la crise alimentaire ne peut être résolue que moyennant une levée des sanctions qui la frappent.

Des céréales volées

Moscou volerait également les réserves de céréales ukrainiennes dans les zones qu’elle occupe. L’Ukraine l’accuse d’en expédier depuis le port de Sebastopol en Crimée vers la Turquie et vers la Syrie. Les États-Unis appellent les pays qui se verraient proposer des céréales ukrainiennes volées à ne pas les acheter.

Et pendant ce temps, les stocks de céréales sont au plus haut en Russie. "Nos stocks sont d’environ 20% plus élevés que l’an dernier. Au lieu d’approvisionner le marché mondial, on reconstitue nos stocks", affirme le président de l’Union russe des céréales, Arkadi Zlotchevski. "Nous n’effectuons pas du tout de transit à travers les pays européens", explique-t-il. "Nous avons des flux de transit très puissants à travers la Turquie et l’Iran".