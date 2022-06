Guerre en Ukraine : les canons français Caesar sont entrés en action dans le Donbass

"Glib", qui ne donne aucune indication précise sur les endroits où les Caesar sont déployés, affirme à l’AFP avoir été formé en France pendant une semaine, "un temps très limité" selon lui : "J’ai dû m’entraîner rapidement et me souvenir de tout".

Les Français ne sont pas les seuls à avoir envoyé des armes de longue portée à l’armée ukrainienne.

Les Américains et autres partenaires de Kiev ont fait de même, sans toutefois satisfaire l’état-major ukrainien qui réclame quotidiennement "plus d’armes" – notamment des armes de longue portée – pour repousser l’avancée russe autour des villes-clé de Severodonetsk et Lyssytchansk.

Les séparatistes prorusses, soutenus par Moscou dans la région depuis 2014, accusent de leur côté l’armée ukrainienne d’utiliser des armes avec des munitions de 155mm – celles notamment utilisées par le Caesar – pour tirer sur la population de la grande ville de Donetsk et d’autres localités alentour.

Une accusation formellement rejetée par "Glib": "La sécurité des civils est l’une de nos priorités. Nous ne tirons pas sur des zones résidentielles".