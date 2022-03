Guerre en Ukraine : les Bourses ouvrent en hausse, le prix du pétrole aussi

Le prix du pétrole Brent, qui provient de la mer du Nord, est passé à plus de 130 dollars le baril mercredi matin. Au cours des sept derniers jours, ce type de pétrole avait déjà gagné 15%, et même augmenté de plus de 40% sur une période d’un mois. Le pétrole américain WTI a, lui, également poursuivi sa hausse et coûtait 125,85 dollars le baril mercredi matin.