Guerre en Ukraine : les bombardements russes sur certaines installations stratégiques privent les Ukrainiens d’électricité

Des installations électriques ont été touchées mardi par trois frappes à Kiev, au lendemain d’attaques russes lancées avec des drones dans la capitale ukrainienne, a annoncé la présidence. "Selon les premiers éléments, trois frappes sur des installations électriques" dans l’est de Kiev, a signalé Kyrylo Tymochenko, un proche conseiller de la présidence ukrainienne, dans un message posté sur un réseau social.

Selon les autorités locales, la Russie a mené de nouvelles attaques contre des villes ukrainiennes et des explosions ont été entendues notamment à Kiev, Mykolaïv, Kryvy Rih, Dnipro, Jytomyr et Kharkiv, affirme le journal ukrainien indépendant de langue anglaise, The Kyiv Independent. Ces frappes sont entre autres dirigées contre les infrastructures énergétiques des villes précitées.