Guerre en Ukraine : les autorités russes veulent reprendre le contrôle de la milice Wagner. Y arriveront-elles ?

Prigojine a-t-il des visées politiques ?

On prête souvent au patron de Wagner des ambitions politiques. Prigojine a une posture antisystème et populiste. Il critique les élites dont les enfants postent des photos d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux se mettant de la crème au soleil, alors que dans le même temps, le peuple envoie ses enfants à la guerre.

Il le fait dans un style vulgaire, insultant. Il est sur le front. Et cela fonctionne auprès d’une partie de la population, surtout depuis que les attaques se multiplient sur le sol russe. Evguéni Prigojine a d’ailleurs récemment suggéré d’envoyer ses unités jusqu’à Belgorod pour défendre le pays. Il vise certainement le fait d’obtenir plus de poids dans les décisions politiques, sans que l’on sache jusqu’où il veut aller.

Vladimir Poutine silencieux sur le sujet

Comment interpréter le fait que le président russe ne réponde pas clairement aux attaques d’Evguéni Prigojine ?

Soit on considère que Vladimir Poutine reste au-dessus de la mêlée, laissant les faucons se battre entre eux, alors qu’il a une vision à long terme. Celle d’un conflit qui va au-delà de la guerre en Ukraine, un conflit de civilisation entre la Russie et un occident dépravé et affaibli.

Soit on considère que Vladimir Poutine est de plus en plus faible et qu’il doit reprendre les choses en main et mieux soutenir son élite attaquée par le chef de Wagner.

Prigojine a-t-il les moyens de ses ambitions ?

Prigojine est un mafieux qui a fait de la prison, puis qui s’est enrichi dans la restauration. Il a gagné la confiance de Vladimir Poutine dans les années 90, servant notamment lors de dîners avec des grands de ce monde.

L’homme s’est ensuite diversifié. Il a fondé une usine à trolls et a influencé l’élection présidentielle américaine de 2016, remportée par Trump.

Prigojine a également fondé sa milice Wagner, active sur le sol ukrainien et ailleurs dans le monde, notamment en Afrique. Wagner y monnaye ses services auprès d’États défaillants et tire profit de l’extraction de matières premières.

En termes de pouvoir politique, par contre, Prigojine a très peu d’alliés. Il se retrouve dans une sorte de fuite en avant. Et alors qu’il attaque l’élite de plus en plus virulemment, les autorités russes tentent dès lors de reprendre le contrôle sur Wagner et de dompter le lion. Reste à voir s’il entrera dans sa cage ou pas.