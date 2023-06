Guerre en Ukraine : les alliés de Kiev renforcent leur aide financière pour répondre aux besoins

La conférence pour la reconstruction de l’Ukraine, organisée pendant deux jours à Londres, réunit plus de 60 pays cherchant à soutenir une économie ukrainienne en ruines après plus d’un an d’invasion russe, en mobilisant les institutions internationales mais aussi le privé.

"Nous devons passer d’une vision à des accords et d’accords à des projets concrets", a plaidé à distance par vidéo le président ukrainien à l’ouverture de cet événement.

"Chaque jour d’agression russe apporte de nouvelles ruines, des milliers et des milliers de maisons détruites, des industries dévastées, des vies brûlées", a-t-il dit.

Le redressement de l’économie ukrainienne a récemment été évalué à 411 milliards de dollars dans une étude récente de la Banque mondiale, l’ONU, l’Union européenne et le gouvernement ukrainien. Une somme appelée à grossir à mesure que le conflit se poursuit.

"Soyons clairs : la Russie est à l’origine de la destruction de l’Ukraine. Et la Russie finira par supporter le coût de la reconstruction de l’Ukraine", a déclaré le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

"L’agresseur doit être tenu pour responsable", a aussi dit la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Il est clair que la Russie doit payer pour les destructions qu’elle a infligées. C’est pourquoi nous travaillons avec nos alliés pour explorer les voies légales d’utilisation des actifs russes", a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak, dont le pays est l’un des soutiens les plus actifs de Kiev.