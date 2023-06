Guerre en Ukraine : les Affaires étrangères conseillent aux ressortissants belges de reporter tous les déplacements non-essentiels vers la Russie

Les Affaires étrangères belges ont mis à jour samedi leurs conseils aux voyageurs pour la Russie, à la suite de la rébellion du groupe Wagner. "La situation sécuritaire dans les régions de Rostov-sur-le-Don et de Voronezh est pour le moment très volatile et pourrait s’aggraver dans les prochaines heures ou jours ou s’étendre à d’autres régions ou villes dont la région de Moscou", préviennent les Affaires étrangères.

Elles recommandent de veiller à disposer de suffisamment d’eau, de nourriture et d’autres biens de première nécessité, et de reporter tous les déplacements non-essentiels. Elles notent que les aéroports et frontières sont pour le moment ouverts. Les zones à proximité des lieux symboliques, des bâtiments gouvernementaux ou les lieux avec une présence importante de services de sécurité, doivent être évitées pour le moment, ajoutent les Affaires étrangères. Tout voyage dans l’ensemble de la Fédération de Russie est déconseillé depuis longtemps déjà.

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib avait déjà indiqué, plus tôt dans la journée, suivre la situation de près en Russie et appelé les ressortissants belges sur place à la prudence. La ministre de la Défense Ludivine Dedonder dit aussi suivre de près l’évolution de la situation avec ses services, et voir quel impact elle aura sur le conflit.