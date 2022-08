Guerre en Ukraine : les 27 décident de suspendre l'accord de facilitation des visas avec la Russie

Les 27 États membres de l'UE, dont les ministres des Affaires étrangères étaient rassemblés mardi et mercredi à Prague (République tchèque), sont parvenus à un accord pour suspendre intégralement l'accord de facilitation de la délivrance de visas qui existe entre l'UE et la Russie. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, l'a annoncé mercredi en conférence de presse, à l'issue de la réunion.

L'accord était déjà "partiellement suspendu, pour certains groupes de personnes (responsables politiques, etc.)", a-t-il expliqué. Une suspension totale de cet accord de facilitation, datant de 2007, va "réduire significativement le nombre de visas octroyés par les États membres" à des citoyens russes. "Ce sera plus long et plus difficile" d'obtenir un visa.