La prolongation d'une possibilité de cofinancement à 100% pour les programmes de cohésion, combinée à celle d'utiliser pour l'accueil des Ukrainiens des fonds de cohésion non programmés de la période 2014-2020 ainsi qu'une partie des fonds 2022 de REACT-EU (financé par l'enveloppe de relance post-Covid Next Generation EU) vont libérer près de 17 milliards d'euros, communique le Conseil.

Les fonds de la politique de cohésion peuvent par exemple soutenir des mesures d'urgence: construction de centres d'accueil ou d'abris, hôpitaux mobiles, approvisionnement en eau, etc. Mais ils peuvent aussi être utilisés pour mettre en place un soutien à plus long terme, cours de langue, formation professionnel, accompagnement, etc.