Guerre en Ukraine : le Yémen, menacé par la famine, craint fortement de manquer de blé

Les rebelles Houthis, qui contrôlent une grande part du nord du Yémen, notamment Sanaa et Al-Jawf, ont annoncé vouloir produire davantage de céréales pour y faire face.

Dans une boulangerie de Sanaa, Mohammed al-Jalal et ses employés s’activent pour fournir des petites baguettes de pain aux clients qui les emportent dans des sacs en plastique rouge.

"La farine est disponible sur le marché, mais on a peur d’être à court à cause de la guerre entre la Russie et l’Ukraine", confirme le boulanger à l’AFP.

Les fournisseurs devraient importer davantage et les autorités yéménites miser désormais sur "l’autosuffisance" du pays, appelle-t-il. Elles "doivent soutenir les agriculteurs pour qu’ils cultivent plus de blé".

On a peur d’être à court à cause de la guerre entre la Russie et l’Ukraine

Les Houthis, soutenus par l’Iran, s’opposent aux forces pro gouvernementales, appuyées depuis 2015 par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, la puissante monarchie voisine.

Cette coalition contrôle l’espace aérien et maritime du Yémen, pour empêcher selon elle la contrebande d’armes vers les rebelles. Ces derniers dénoncent un "blocus", rendant difficile l’acheminement de l’aide humanitaire auprès d’une population qui connaît la faim au quotidien.