Guerre en Ukraine : le village de Groza sous le choc, des armes nord-coréennes en route vers la Russie, le rouble à la peine, ce qu’il faut retenir de ce 6 octobre

Ce vendredi, les habitants du village de Groza, dans la région de Kharkiv, sont toujours sous le choc. La frappe russe qui s’est abattue sur ce village de 300 personnes a tué 52 personnes. Elle a été condamnée par de nombreux états depuis hier. Le Kremlin a assuré ne frapper que des cibles militaires mais l’ONU estime que "tout porte à croire" qu’un missile russe a frappé Groza.

Ce matin, une frappe sur Kharkiv a tué un enfant de dix ans et sa grand-mère.

La Suède a annoncé vendredi une nouvelle aide militaire à l’Ukraine sous forme d’équipements d’un montant de 2,2 milliards de couronnes, soit environ 190 millions d’euros, et a confirmé réfléchir à l’envoi d’avions de chasse Gripen. Le Danemark a lui annoncé la reprise de la production de munitions sur son territoire.

Selon CBS News, la Corée aurait commencé la livraison d’équipements militaires à la Russie.

La Russie réfléchit, a indiqué le président de la Douma, à annuler sa ratification du Traité d’interdiction des essais nucléaires. Une déclaration qui intervient après un discours musclé de Vladimir Poutine, hier, estimant que l’Ukraine n’aurait qu'"une semaine à vivre" sans les livraisons d’armes occidentales, dont Kiev dépend pour son effort militaire, déclaration faite dans le cadre du forum international Valdai à Sotchi. Il a assuré que la mission de son pays était de bâtir " un nouveau monde ", fustigeant " l’hégémonie " occidentale et plaçant l’assaut en Ukraine dans cette optique et non dans celle d’un " conflit territorial ". Il a également accusé les Occidentaux de créer un " nouveau rideau de fer

Jeudi, lors du Sommet de Grenade, en Espagne, Volodymyr Zelensky dit avoir reçu des accords clairs de la part des Européens pour recevoir davantage de systèmes anti-aériens et d’artillerie.

