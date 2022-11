Guerre en Ukraine : 394 millions d'euros d'importations, le très juteux commerce des diamants russes en Belgique, malgré les sanctions

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a adopté huit paquets de sanctions contre la Russie. Au total, plus de 1200 hauts responsables et oligarques russes et une centaine d'entités sont sanctionnés, leurs biens sont gelés et tous sont interdits d'entrer dans l'Union européenne. Suite à ces sanctions, les importations russes vers l'Europe ont chuté de plus de 60% et les exportations européennes vers la Russie d'un tiers.

Mais tous les secteurs ne sont pas visés. Loin de là. Le commerce du diamant, épargné par les sanctions, s'en tire très bien. Tout profit pour la Russie et les partenaires européens, dont la Belgique.