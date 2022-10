Guerre en Ukraine : le témoignage de Maurine Mercier, correspondante RTBF en Ukraine

Des mots et un reportage qui ne peuvent laisser insensible… Depuis plusieurs moins maintenant, elle nous raconte la dureté de la guerre en Ukraine : Maurine Mercier, notre correspondante, vient de recevoir le prix Bayeux des correspondants de guerre, dans la catégorie radio pour un reportage très fort sur une mère et sa fille qui racontent deux semaines de viols et de terreur à Boutcha, en Ukraine.